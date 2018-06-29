Комиссия выясняет причины провала украинских танков на биатлоне в Германии
29 июня 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские эксперты выясняют причины недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот", которые так неудачно выступили на соревнованиях, проходивших в Германии. Для этого в Киеве создана целая специальная комиссия.
В пресс-службе концерна "Укроборонпром" рассказали, что в прошлом году танки подверглись модернизации системы управления огнем, сообщает "Свободная пресса". Боевые танки Т-84 доказали свою эффективность на международных учениях Combined Resolve X.
Украина второй год подряд занимает последнее место на соревновании бронетанковых подразделений армий стран НАТО. В этом году ВСУ провалились со своими новейшими танками Т-84 "Оплот" в Германии на соревновании Strong Europe Tank Challenge.
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