Комиссия выясняет причины провала украинских танков на биатлоне в Германии

Украинские эксперты выясняют причины недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот", которые так неудачно выступили на соревнованиях, проходивших в Германии. Для этого в Киеве создана целая специальная комиссия. Украинский офицер рассказал о неудаче на танковом биатлоне в Германии

В пресс-службе концерна "Укроборонпром" рассказали, что в прошлом году танки подверглись модернизации системы управления огнем, сообщает "Свободная пресса". Боевые танки Т-84 доказали свою эффективность на международных учениях Combined Resolve X.

Украина второй год подряд занимает последнее место на соревновании бронетанковых подразделений армий стран НАТО. В этом году ВСУ провалились со своими новейшими танками Т-84 "Оплот" в Германии на соревновании Strong Europe Tank Challenge.