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Саммит ЕС достиг консенсуса по вопросам миграции
29 июня 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Лидеры 28 стран ЕС пришли к единому мнению по вопросу, касающегося миграционного кризиса. Обсуждение этого вопроса продолжалось почти 15 часов. О том, что договорённости достигнуты, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила некоторые подробности: Евросоюз усилит Агентство по контролю границ и выделит Турции второй транш в рамках соглашения по беженцам.
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что лидеры Евросоюза согласились с тем, что Италия и Греция могут создать на своей территории центры для мигрантов, если на то будет их желание.
Ранее Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по всем темам. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что подписи не будет до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по миграции.
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