Саммит ЕС достиг консенсуса по вопросам миграции

Лидеры 28 стран ЕС пришли к единому мнению по вопросу, касающегося миграционного кризиса. Обсуждение этого вопроса продолжалось почти 15 часов. О том, что договорённости достигнуты, сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Италия заблокировала принятие документов саммита ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила некоторые подробности: Евросоюз усилит Агентство по контролю границ и выделит Турции второй транш в рамках соглашения по беженцам.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что лидеры Евросоюза согласились с тем, что Италия и Греция могут создать на своей территории центры для мигрантов, если на то будет их желание.

Ранее Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по всем темам. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что подписи не будет до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по миграции.