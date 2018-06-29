Италия заблокировала принятие документов саммита ЕС

Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по всем темам. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что подписи не будет до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по миграции.

По словам главы итальянского правительства, Рим на протяжении многих лет наблюдал проявление солидарности со стороны европейских партнеров «только на словах».

В итоговом документе должны были содержаться положения по политике стран по большому кругу вопросов — от безопасности до торговли, сообщает Газета.Ру.

Пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и вместо этого состоится завтра после окончания саммита.

В ЕС увеличивается раскол из-за кризиса с беженцами. Несмотря на утверждения аналитиков о том, что наплыв мигрантов не способен развалить ЕС, всё идёт именно к этому.