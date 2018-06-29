Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить антироссийские экономические санкции на шесть месяцев. Дискуссия по этому вопросу была "очень короткой".

Обсуждались темы России, Украины и минских соглашений. Санкции против России продлеваются еще на полгода.

Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте выступил против автоматического продления санкций в отношении России.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступил с заявлением на Парламентской ассамблее Совета Европы о бессмысленности антироссийских санкций, которые только наносят вред экономике.