Что думает Горбачев о встрече Трампа и Путина

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая будет проходить 16 июля в Хельсинки.

Михаил Горбачев выступил за то, чтобы встреча президентов была основательной. "Повестка дня большая, и она ждёт своего решения со стороны наших стран", - приводит его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки, главы государств обсудят перспективы развития отношений двух стран, а также вопросы международной повестки, сообщили в Кремле.

Ранее стало известно, что спрос и цены на авиабилеты в Хельсинки с вылетом на дату встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа резко выросли.