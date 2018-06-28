Что думает Горбачев о встрече Трампа и Путина
28 июня 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая будет проходить 16 июля в Хельсинки.
Михаил Горбачев выступил за то, чтобы встреча президентов была основательной. "Повестка дня большая, и она ждёт своего решения со стороны наших стран", - приводит его слова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки, главы государств обсудят перспективы развития отношений двух стран, а также вопросы международной повестки, сообщили в Кремле.
Ранее стало известно, что спрос и цены на авиабилеты в Хельсинки с вылетом на дату встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа резко выросли.
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