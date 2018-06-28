МИД обвинил Лондон в прямом подкупе участников ОЗХО

МИД РФ обвинил Лондон в прямом подкупе некоторых государств - членов ОЗХО перед принятием документа о расширении полномочий организации. Москва считает нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.

Вчера, 27 июня ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, который наделяет организацию обвинительными функциями. Россия выступала против этой инициативы.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, «одиозный проект решения» был принят в результате политических манипуляций и даже прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств, передает ТАСС.