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Путин: за последние дни из Сирии выведены больше тысячи российский военных
28 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение последних дней из ближневосточной страны было выведено 1140 российских военных. У всех у них большой опыт, все они прошли испытания боями.
Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, которая проходила в Кремле. С территории Сирии вывели 13 самолетов и 14 вертолетов, также добавил глава государства.
Опыт, полученный вернувшимися из Сирии военнослужащими, поможет в боевой подготовке личного состава Вооруженных сил России на территории страны.
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