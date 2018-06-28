Путин: за последние дни из Сирии выведены больше тысячи российский военных

Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение последних дней из ближневосточной страны было выведено 1140 российских военных. У всех у них большой опыт, все они прошли испытания боями. Раскрыт сценарий «неизбежного» военного столкновения России и США в Сирии

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, которая проходила в Кремле. С территории Сирии вывели 13 самолетов и 14 вертолетов, также добавил глава государства.

Опыт, полученный вернувшимися из Сирии военнослужащими, поможет в боевой подготовке личного состава Вооруженных сил России на территории страны.