Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
28 июня 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
США заинтересован в развитии диалога с Россией, и об это доказывает готовящаяся встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа, - сообщает rueconomics.ru.
"Сам факт будущей встречи Путин - Трамп говорит об одном: при всех своих истериках США не в состоянии ни изолировать, ни игнорировать Россию", - написал российский политик в Тwitter.
27 июня стало точно известно, что встреча Путина и Трампа готовилась давно и состоится в ближайшее время. В СМИ обсуждали, что президенты встретятся с Вене или в Хельсинки.
Кремль и Белый дом после визита в Россию советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и переговоров его с Владимиром Путиным, главами МИД РФ и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Ивановым пообещали 28 июня назвать дату и место встречи лидеров двух стран.
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