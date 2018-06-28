Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

США заинтересован в развитии диалога с Россией, и об это доказывает готовящаяся встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа, - сообщает rueconomics.ru. Кремль и Белый дом сегодня объявят дату и страну встречи Путина и Трампа

"Сам факт будущей встречи Путин - Трамп говорит об одном: при всех своих истериках США не в состоянии ни изолировать, ни игнорировать Россию", - написал российский политик в Тwitter.

27 июня стало точно известно, что встреча Путина и Трампа готовилась давно и состоится в ближайшее время. В СМИ обсуждали, что президенты встретятся с Вене или в Хельсинки.

Кремль и Белый дом после визита в Россию советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и переговоров его с Владимиром Путиным, главами МИД РФ и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Ивановым пообещали 28 июня назвать дату и место встречи лидеров двух стран.