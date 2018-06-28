Кремль и Белый дом сегодня объявят дату и страну встречи Путина и Трампа
28 июня 2018, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]
Представители президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа договорились о встрече глав двух стран. Кремль и Белый дом сегодня могут назвать дату и место проведения встречи Путина и Трампа.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил вчера после встречи Владимира Путина с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтом, что согласование встречи лидеров России и США началось "довольно-таки давно" и проходило по закрытым каналам, - передает РИА Новости. Он пообещал объявить время и место переговоров 28 июня. По данным Ушакова, саммит пройдет в третьей стране.
Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон после встречи с Путиным подтвердил, что президенты проведут личную встречу.
Вчера Владимир Путин принял в Кремле Джона Болтона. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, Министр иностранных дел Сергей Лавров и Министр обороны Сергей Шойгу.
Обсуждались перспективы развития российско-американских отношений, тема разоружения, сирийский и украинский кризисы, ситуация на Корейском полуострове.
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