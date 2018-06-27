Матвиенко призвала поставить на место украинскую власть

Продолжающаяся политика Киева в отношении российских журналистов должна быть прекращена. Зарвавшуюся украинскую власть нужно «поставить на место», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне посольство России в Киеве сообщило, что Украина запретила въезд в страну сроком на пять лет российским журналистам – Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер. Журналисты прибыли в Киев, чтобы выступить на конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

«Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Ситуация, действительно, нетерпимая. Позовите Союз журналистов, ведущих журналистов, подготовьте ответные меры в связи с действиями Украины», - заявила Матвиенко.

Валентина Матвиенко попросила подготовить соответствующие предложения, касающиеся ответных мер в связи с действиями Украины в отношении российских журналистов, Алексея Пушкова – главу временной комиссии Совета Федерации по информационной политике, сообщает РИА Новости.