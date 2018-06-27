Пушков отреагировал на ультиматум Совета Европы по поводу уплаты взносов

Руководство Совета Европы должно адресовать Украине и ее союзникам в ПАСЕ свои ультиматумы в связи с неуплатой Россией взносов в бюджет организации, считает сенатор Алексей Пушков.

Выступая на сессии ПАСЕ, генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд заявил, что Москва обязана внести свой взнос в бюджет не позднее 30 июня.

Организации не стоит выдвигать РФ "крайних сроков" и ультиматумов, считает Пушков, так как инициаторами серьезного кризиса в отношениях между Россией и СЕ стала не Москва, а Страсбург.