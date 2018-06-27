Новак встретился с главами Минфина и Минэнерго США в Вашингтоне

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил представителям прессы, что обсудил с главой Минэнерго США Риком Перри и министром финансов Стивеном Мнучином проекты, прекращенные американскими компаниями из-за санкций.

Также обсуждалась тема строительства газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в Европу. Говорили об участии и работе компаний Соединенных Штатов на рынке России, "в том числе таких компаний как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других", отметил Новак. Министр добавил, что РФ изучит, как влияют санкции Соединенных Штатов на закупку иранской нефти с правовой точки зрения.

Александр Новак в настоящий момент находится в США для участия во Всемирной газовой конференции, которая проходит в Вашингтоне.