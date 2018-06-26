Путин назначил полномочным представителем СКФО генерала Матовникова

Владимир Путин подписал Указы о смене своих полномочных представителей в федеральных округах. Президент освободил Олега Белавенцева от должности полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и назначил полпредом СКФО генерала Александра Матовникова.

Согласно Указа президента, освобожден от должности полпред в Уральском ФО Игорь Холманских. Глава государства назначил полпредом в УФО Николая Цуканова. Указы вступят в силу со дня подписания.

В России всего восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

Сергей Меняйло переназначен полпредом Президента в Сибирском федеральном округе. Владимир Устинов переназначен полпредом Президента в Южном федеральном округе. Александр Беглов назначен полпредом Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Игорь Холманских может возглавить совет директоров «Уралвагонзавода», на котором прежде работал начальником цеха, - сообщает РБК. Вопрос о кадровых назначениях принимается госкорпорацией «Ростех», в структуру которой УВЗ вошёл в 2017 году. Кадровики «Ростеха» отказались комментировать возможное трудоустройство Холманских, - передаёт «Говорит Москва».

52-летний Матовников занимает пост командующего Силами специальных операций Генштаба ВС России, сообщает «Коммерсант». Матовников - ветеран двух чеченских кампаний и участник многих антитеррористических операций, в частности в Буденновске в 1995 году и на Дубровке в 2002 году.