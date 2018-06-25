Аксенов поддержал идею отмечать принятие Крыма в состав России

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу Совета Федерации о признании даты вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году памятной датой. Группа парламентариев во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко ранее внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о признании 19 апреля памятной датой России — Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани с состав Российской империи в 1783 году.

Авторы документа отметили, что референдум, проведенный в Крыму 16 марта 2014 года, стал логическим продолжением истории российского Крыма. По словам Аксенова, день издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России отмечают в Крыму уже более 20 лет, дата 19 апреля стала официальной памятной датой в республике.

Глава Крыма написал в Facebook: "Полностью поддерживаю инициативу Совета Федерации. Это решение давно назрело, не сомневаюсь, что депутаты примут его единодушно". "Присоединение Крыма к Российской империи – одно из ключевых событий отечественной истории, которое укрепило геополитические позиции нашей страны, изменило расстановку сил в мире. Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 года немало параллелей", - напомнил историю Аксенов.