Путин планирует сегодня связаться по телефону с Эрдоганом

Глава Российской Федерации Владимир Путин планирует в течение дня связаться по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лично поздравить его с победой на президентских выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на понедельник, 25 июня, запланирована телефонная беседа российского и турецкого политиков, однако точное время разговора пока не определено, передает сегодня газета "Известия".

Ранее Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметил, что граждане Турции высоко ценят политический авторитет главы страны.