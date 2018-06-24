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Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни

24 июня 2018, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни
globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства региона. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

Экс-глава правительства региона Абубакар Эдельгериев ранее был назначен советником Путина.

"Также мною вносится кандидатура дорого брата, председателя счетной палаты ЧР Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера", — написал Кадыров. Он отметил, что у Хучиева и Тумхаджиева большой опыт и стаж работы, он уверен, что им "под силу решение самых сложных задач".

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о грядущем визите американских сенаторов в Москву. По его мнению, это станет довольно важным шагом.

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Асад пообещал, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии

Асад пообещал, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад сделал заявление о том, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии. Западные политики ранее заявляли, что не начнут помогать САР, пока у власти находится Асад.

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Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион выдвинула на этой неделе, весьма нестандартную идею. Политик порекомендовала бить "ногой в челюсть" всех русскоговорящих украинцев.

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В Барнауле обсуждают последствия урагана, обрушившегося вчера на город

В Барнауле обсуждают последствия урагана, обрушившегося вчера на город

В Барнауле работы по устранению последствий урагана, обрушившегося на город в субботу, 23 июня, велись всю ночь. Власти города сегодня утром ввели режим ЧС на территории центрального района Барнаула.

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//В мире

Лидер «Океана Эльзы» выступил с призывом уничтожить власть Украины

Лидер «Океана Эльзы» выступил с призывом уничтожить власть Украины

Украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую сейчас систему власти. Гражданам нужно стать охотниками против нее и стать её частью, чтобы полностью уничтожить.

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Британский журналист рассказал о поездке на поезде из Екатеринбурга в Самару

Британский журналист рассказал о поездке на поезде из Екатеринбурга в Самару

Британский журналист Рори Смит, футбольный обозреватель издания The New York Times, рассказал о впечатлениях от поездки из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

//Шоу-бизнес

Ей уже незачем изображать патриотизм и заботу о спорте, Садальский о Канделаки

Ей уже незачем изображать патриотизм и заботу о спорте, Садальский о Канделаки

Станислав Садальский раскритиковал Тину Канделаки. Он написал, место генерального продюсера «Матч ТВ» на трибунах. А теледива вместо того, чтобы болеть за сборную России, наслаждается жизнью в Лондоне.

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Дана Борисова проехалась в метро и ужаснулась

Дана Борисова проехалась в метро и ужаснулась

Телеведущая Дана Борисова рассказала свои впечатления в Instagram от поездки в столичном метро. Путешествие в подземке привело звезду в ужас из-за "нечеловеческих условий".

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Англия разгромила Панаму со счетом 6:1

Англия разгромила Панаму со счетом 6:1

На стадионе Нижний Новгород-Арена состоялась игра второго круга группы G Англия - Панама. По первым минутам игры чувствовалось, что команде Гарета Саутгейта не нужна мотивация на игру с командой Панамы.

//Шоу-бизнес

Дочка Екатерины Стриженовой была настоящей принцессой на выпускном

Дочка Екатерины Стриженовой была настоящей принцессой на выпускном

Дочь популярной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра на своем выпускном балу выглядела настоящей принцессой. Необыкновенное платье, легкие локоны с изящной диадемой и туфли на высоком каблуке.

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//Политика

Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни

Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства региона. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

//Происшествия

На Канонерском острове нетрезвый лихач на машине упал в Финский залив

На Канонерском острове нетрезвый лихач на машине упал в Финский залив

Днем 24 июня водитель не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться и около 500 метров пытался оторваться от полицейской погони. На перекрёстке он не смог определиться с поворотом и уехал прямо в залив.

//Политика

В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии

В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии

Депутат Госдумы от Севастополя, член группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Белик прокомментировал заявление президента Сирии о том, что страны Запада не будут участвовать в восстановлении страны.

//Общество

Англичанин приехал на футбол в Нижний Новгород и вспомнил, что забыл билет

Англичанин приехал на футбол в Нижний Новгород и вспомнил, что забыл билет

Фанат сборной Англии Дуглас Мортон добрался до России, чтобы посмотреть на игру своей сборной. И только в Нижнем Новгороде обнаружил, что забыл билет дома. Про беду смешного небритого мужичка в очках рассказал новостной редактор из ITV News Дэн Хаулс.

//Спорт

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны России

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны России

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу. Результаты расследования переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

//В мире

В США лидер банды извинился перед матерью зарубленного мачете юноши

В США лидер банды извинился перед матерью зарубленного мачете юноши

Родственники 15-летнего американца, зарубленного от рук членов банды Trinitarios, получили сообщения от убийц. Подросток был зарублен мачете в пригороде Нью-Йорка, Бронксе.

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Британские ученые доказали пользу позднего подъёма в школу

Британские ученые доказали пользу позднего подъёма в школу

Британские учёные доказали, что поздний подъём в школу улучшает концентрацию учащихся и, как следствие, их успеваемость на уроках. Эксперимент был проведен в графстве Беркшир, в частном школьном заведении для девочек.

//Политика

СМИ признали «смертоносный» Су-34 лучшим ударным истребителем

СМИ признали «смертоносный» Су-34 лучшим ударным истребителем

Западные СМИ признали российский бомбардировщик Су-34 наиболее передовым и технически мощным ударным истребителем мира. Наиболее близкими соперниками Су-34 сейчас считаются J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае.

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//Наука

Карта NASA поможет найти сокровища затонувших кораблей

Карта NASA поможет найти сокровища затонувших кораблей

В 1963 году астронавтом из NASA Гордоном Купером была составлена карта на борту космического шаттла Mercury. Она может показать места возможных сокровищ с затонувших в Карибском море кораблей.

//В мире

В Раде закон о нацбезопасности Украины назвали госизменой

В Раде закон о нацбезопасности Украины назвали госизменой

Принятие закона о национальной безопасности Украины следует расценивать как государственную измену, считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Слишком публично и откровенно принимала его Верховная рада.

//В мире

Самую уродливую собаку года выбрали в США

Самую уродливую собаку года выбрали в США

В американском городе Петалума (округ Сонома, штат Калифорния) прошел 30-й конкурс "Самая уродливая собака". В этом году за главный приз боролись 14 претендентов. Победил девятилетний английский бульдог.

//Происшествия

Видео, как БМП раздавила автомобиль на белорусской трассе

Видео, как БМП раздавила автомобиль на белорусской трассе

В пятницу, 22 июня, на трассе у белорусского Гродно произошла авария: боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль, наехав на него. У водителя легковушки, к счастью, только царапины.

//В мире

В ДНР сообщают о снайперах ВСУ, прибывших в Донбасс

В ДНР сообщают о снайперах ВСУ, прибывших в Донбасс

Разведка ДНР обнаружила, что снайперские группы ВСУ прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

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Деревянная Баба-Яга убила мальчика в Ленинградской области

Деревянная Баба-Яга убила мальчика в Ленинградской области

Восьмилетний житель Нижнего Тагила приехал в Ленинградскую область в гости к бабушке. 23 июня вместе с ней, а также дядей и тетей, мальчик отправился гулять по парку «Лукоморье» на территории туристической деревни Верхние Мандроги.

//Новости Redtram

//Общество

Бомжиха тайно проникла в самолет, летевший в Крым, пытаясь добраться до моря

Бомжиха тайно проникла в самолет, летевший в Крым, пытаясь добраться до моря

Бездомная женщина, живущая в международном аэропорту «Шереметьево», решила воплотить в реальность свою мечту попасть на море и тайно проникла в самолет, который готовился к вылету в Симферополь.

//Криминал

За нападение на лагерь цыган во Львове задержаны подростки

За нападение на лагерь цыган во Львове задержаны подростки

Во Львове 23 июня посреди ночи совершено нападение на цыганский лагерь. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения.

//Шоу-бизнес

Корчевникова пристыдили за видео, где болельщик в трусах "крестит" футболистов

Корчевникова пристыдили за видео, где болельщик в трусах "крестит" футболистов

Пользователи Сети возмущены роликом, который вложил телеведущий Борис Корчевников в Instagram. На видео болельщик, стоя перед телевизором в трусах, крестит российских футболистов перед началом игры.

//В мире

Во Франции священник отвесил пощечину малышу во время крещения

Во Франции священник отвесил пощечину малышу во время крещения

Ударивший малыша во время крещения священник отстранен от службы. Об этом сообщила епархия баптистской церкви, в которой произошел случай с избиением ребенка.

//Происшествия

Видео, как Васильевский остров в Петербурге накрыло пылью

Видео, как Васильевский остров в Петербурге накрыло пылью

Сильный ветер поднял песок на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге. Из-за пылевой бури не видно было даже соседних домов, а из-за порывов ветра тряслись стекла.

//Политика

В Сирии готовится антироссийская провокация

В Сирии готовится антироссийская провокация

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокацию, чтобы сфабриковать обвинения против РФ.

//В мире

Бабченко жалуется на жизнь после "смерти"

Бабченко жалуется на жизнь после "смерти"

Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали на Украине, рассказал в Facebook о том, как сильно изменилась его жизнь. Журналист пожаловался, что он "живет в бункере" и носит штаны, в которых был в морге.

//Шоу-бизнес

В Сети говорят, что Тимати расстался с очередной подружкой Анастасией Решетовой

В Сети говорят, что Тимати расстался с очередной подружкой Анастасией Решетовой

В Сети активно муссируются слухи о расставании рэпера Тимати с его очередной подружкой моделью Анастасией Решетовой. И хотя о ссорах влюбленных сетевые СМИ писали уже не раз, сейчас ситуация намного серьезней.

//Шоу-бизнес

В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли

В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли

В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Свадьба исполнителей ролей Джона Сноу и Игритт в сериале «Игра престолов» состоялась в Шотландии. Под венец Роуз Лесли вел ее отец.

//Шоу-бизнес

Танец Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети

Танец Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети

Энергичный танец певицы Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети. Артистка живет по принципу "хочу, могу, делаю". И у нее все получается. Дубцова пишет прекрасные песни. Дубцова танцует.

//Шоу-бизнес

"Желаю вам ее не испытывать", Орбакайте рассказала о боли и насилии в семье

"Желаю вам ее не испытывать", Орбакайте рассказала о боли и насилии в семье

Кристина Орбакайте призналась, что не понаслышке знает, что такое агрессия и насилие в семье. Певица рассказала, что были случаи, когда мужчина мог поднять на нее руку. И такой боли она не пожелает никому.

//Общество

В Раменском районе Подмосковья два рабочих скончались, отравившись на заводе

В Раменском районе Подмосковья два рабочих скончались, отравившись на заводе

В Московской области на заводе Моссельпром в Раменском районе двое рабочих скончались в результате отравления. Еще двое рабочих, отравившихся, предположительно, из-за аммиака, госпитализированы.

//Культура

Актер Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть»

Актер Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть»

Народный артист, актер театра и кино Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть». Минувшей зимой Гаркалин собирался на гастроли, но ему стало плохо, и его госпитализировали.

//В мире

Северная Корея возвращает Соединенным Штатам останки погибших солдат

Северная Корея возвращает Соединенным Штатам останки погибших солдат

Американская авиация готовится к транспортировке останков солдат армии США, погибших в корейской войне в 1953 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

//Общество

В Никарагуа во время акции протеста погиб годовалый малыш

В Никарагуа во время акции протеста погиб годовалый малыш

В Никарагуа погиб годовалый малыш. Мальчик был застрелен во время массовых протестов в Манагуа. Мать ребенка в эфире одного из местных телеканалов сообщила, что ее сына застрелила полиция.

//Происшествия

Целая футбольная команда с тренером пропала в пещере

Целая футбольная команда с тренером пропала в пещере

Целая футбольная команда - 11 игроков и тренер пропали в субботу вечером в пещере Кхао Луанг, знаменитой своими сталактитами и сталагмитами, в городе Хуахин в Таиланде.

//Шоу-бизнес

Шнуров и Слепаков записали песню о российской сборной по футболу

Шнуров и Слепаков записали песню о российской сборной по футболу

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и шоумен Семён Слепаков записали короткую песню "Чемпионы". Они посвятили песню российской сборной по футболу и ее наставнику Станиславу Черчесову.

//Спорт

Сборная Германии по футболу извинилась перед проигравшей сборной Швеции

Сборная Германии по футболу извинилась перед проигравшей сборной Швеции

Сборная Германии по футболу принесла извинения сборной Швеции после того, как шведский наставник Янне Андерссон заявил, что некоторые игроки из немецкой сборной повели себя некорректно по окончании матча.

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Гороскоп астрологов на 24 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп астрологов на 24 июня для всех знаков зодиака

Астрологи предоставили гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июня 2018 года. Луна сегодня находится в знаке зодиака Скорпион. Астрологи считают, что в этот день можно начинать любые дела, в том числе бизнес.

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В Сети спорят, ждет ли смертная казнь болельщицу из Ирана с открытым животом

В Сети спорят, ждет ли смертная казнь болельщицу из Ирана с открытым животом

В Сети обсуждают участь иранской болельщицы, которая на людях посмела снять хиджаб. Девушка на матче красуется в светской одежде – короткой юбке и в футболке с открытым животом.

//Спорт

Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу

Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу

Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу. Вероятно, британский артист признался в любви к Тони Кроосу, добывшему победу Германии буквально на последней минуте матча.

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Ученые дали рекомендации, как переносить жару

Ученые дали рекомендации, как переносить жару

Во многих регионах России установилась жаркая погода, и синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Москве и столичном регионе на будущей неделе до плюс 31 градуса.

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При нападении на лагерь цыган во Львове есть погибший и пострадавшие

При нападении на лагерь цыган во Львове есть погибший и пострадавшие

На Украине в результате нападения на лагерь цыган во Львове один человек погиб, четыре человека пострадали. Злоумышленники, скрывая лица масками, напали на лагерь цыган на окраине Львова. ok.

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В Барнауле после урагана возбуждено несколько уголовных дел

В Барнауле после урагана возбуждено несколько уголовных дел

В Барнауле после субботнего урагана возбуждено несколько уголовных дел. Во время урагана платформа, на которой устроено плавучее кафе "Барракуда" столкнулось с опорой автомобильного моста.

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"Развод Шнурова и его жены - чистой воды развод", утверждает скандальный блогер

"Развод Шнурова и его жены - чистой воды развод", утверждает скандальный блогер

Скандальная блогерша утверждает, что развод Сергея Шнурова и его жены, о котором не перестают судачить в Интернете, это чистой воды развод, чтобы засветиться в новостях и медийном пространстве.

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Анна Ардова: "Со мной всё в порядке! Я жива и здорова"

Анна Ардова: "Со мной всё в порядке! Я жива и здорова"

Актриса театра и кино Анна Ардова призывает поклонников не переживать за ее здоровье. После того, как СМИ написали о перенесенной актрисой операции на почке, Ардова лично дала комментарий о своем здоровье.

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