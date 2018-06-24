Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства региона. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

Экс-глава правительства региона Абубакар Эдельгериев ранее был назначен советником Путина.

"Также мною вносится кандидатура дорого брата, председателя счетной палаты ЧР Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера", — написал Кадыров. Он отметил, что у Хучиева и Тумхаджиева большой опыт и стаж работы, он уверен, что им "под силу решение самых сложных задач".