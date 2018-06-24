В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии

Депутат Госдумы от Севастополя, член группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Белик прокомментировал заявление президента Сирии о том, что страны Запада не будут участвовать в восстановлении страны.

Белик отметил в беседе с RT, что Асад сказал то, что думает народ Сирии. Если на Западе считают, что "одной рукой можно давать пощечины, а другой протягивать деньги", то с Сирией лучше так себя не вести.

Главная цель стран Запада - закрепиться в регионе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Он напомнил, что западная коалиция находится в САР незаконно.

Сирийский президент Башар Асад ранее сделал заявление о том, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии.