Раскрыт проект секретной шпионской подлодки США
22 июня 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ США попали изображения секретной разведывательной подводной лодки нового поколения Sub 2000. Субмарина представляет собой "радикальный разрыв" с предыдущими американскими проектами.
Подлодка небольшая, двухкорпусная и плоская, способна незамеченной подплывать к берегу. Кроме того, она способна перехватывать электромагнитные передачи и размещать внешние приемные устройства. Как считают эксперты, субмарина могла получить ядерный реактор, так как от дизельных моторов флот США отказался.
Ранее сообщалось, что новые подлодки «Хаски», разрабатываемые в настоящее время российскими специалистами, способны осуществить молниеносный разгром флота Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный эксперт Василий Дандыкин.
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