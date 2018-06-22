Раскрыт проект секретной шпионской подлодки США

В СМИ США попали изображения секретной разведывательной подводной лодки нового поколения Sub 2000. Субмарина представляет собой "радикальный разрыв" с предыдущими американскими проектами.

Подлодка небольшая, двухкорпусная и плоская, способна незамеченной подплывать к берегу. Кроме того, она способна перехватывать электромагнитные передачи и размещать внешние приемные устройства. Как считают эксперты, субмарина могла получить ядерный реактор, так как от дизельных моторов флот США отказался.

Ранее сообщалось, что новые подлодки «Хаски», разрабатываемые в настоящее время российскими специалистами, способны осуществить молниеносный разгром флота Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный эксперт Василий Дандыкин.