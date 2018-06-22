Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, который предложила Молдавия с призывом к России вывести войска из Приднестровья. "За" проголосовали 64 страны, 14 высказались против и 83 воздержались.

В ООН очень обеспокоены тем, что продолжается размещение Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова, причем без согласия этого государства, являющегося членом ООН.

Россию призывают вывести оперативную группу войск и вооружений из Молдавии "без оговорок и без промедления".

Премьер-министр Молдавии Павел Филип поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию.