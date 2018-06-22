Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья
22 июня 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, который предложила Молдавия с призывом к России вывести войска из Приднестровья. "За" проголосовали 64 страны, 14 высказались против и 83 воздержались.
В ООН очень обеспокоены тем, что продолжается размещение Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова, причем без согласия этого государства, являющегося членом ООН.
Россию призывают вывести оперативную группу войск и вооружений из Молдавии "без оговорок и без промедления".
Премьер-министр Молдавии Павел Филип поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес