Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы
22 июня 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Иран и КНДР все также стремятся разработать оружие для противодействия в космосе. Об этом заявил начальник стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в нижней палате парламента США.
Но разработки этих стран, по его словам, не настолько технологичны, как у России и Китая. Развитые средства противодействия в космическом пространстве нужны Москве и Пекину, чтобы доступ США к собственным космическим системам был ограничен, считает Хайтен, передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп вчера дал Министерству обороны поручение немедленно начать формирование Военно-космических сил США. «Нам нужно американское превосходство в космосе», - заявил он.
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