Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы

Иран и КНДР все также стремятся разработать оружие для противодействия в космосе. Об этом заявил начальник стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в нижней палате парламента США. В Совфеде прокомментировали намерение США создать Военно-космические силы

Но разработки этих стран, по его словам, не настолько технологичны, как у России и Китая. Развитые средства противодействия в космическом пространстве нужны Москве и Пекину, чтобы доступ США к собственным космическим системам был ограничен, считает Хайтен, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп вчера дал Министерству обороны поручение немедленно начать формирование Военно-космических сил США. «Нам нужно американское превосходство в космосе», - заявил он.