Жириновский: большая часть Украины вернется в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина – «провалившееся государство», которое сейчас существует только за счет подачек Евросоюза. Но скоро европейцам это «надоест», и они «бросят чемодан без ручки». ЛДПР: Прежде чем поднимать пенсионный возраст, надо посадить воров-чиновников!

Вот тогда-то, по мнению Жириновского, большая часть украинской территории вернется в РФ, «по примеру Крыма». Владимир Вольфович отметил в своем телеграм-канале, что партия ЛДПР не признает украинский госпереворот 2014 года, а также считает настоящим президентом Украины Виктора Януковича.

Украинский президент Петр Порошенко подписал новый список антироссийских санкций, в который включены семь российских политических партий, в том числе ЛДПР, 1759 физических и 786 юридических лиц.