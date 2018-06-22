Президент Южной Кореи влюблен в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что влюбился в Россию после того, как прочитал произведения Льва Толстого и Федора Достоевского.

Как выразился МунЧжэ Ин, его "переполняют неоднозначные чувства от пребывания в Москве". В своей приветственной речи президент отметил, что Россия и Южная Корея являются ключевыми партнёрами сотрудничества на Корейском полуострове и на Евразийском материке, сообщается на сайте Кремля.

Мун Чжэ Ин в России с государственным визитом впервые за девятнадцать лет после последнего государственного визита корейского Президента в Россию.