Глава Республики Корея прибыл в Кремль для встречи с Путиным

В пятницу, 22 июня, глава Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне южнокорейский лидер прибыл в Москву в рабочим визитом.

Известно, что Владимир Путин лично встретил в Кремле своего коллегу из Республики Корея и пожал ему руку, сообщает сегодня РИА "Новости".

Предполагается, что политики поделятся мнениями насчет наиболее важных и актуальных вопросов региональной тематики. В частности, Путин и Мун Чжэ Ин намерены обсудить ситуацию, которая сложилась в последнее время на Корейском полуострове. По итогам встречи главы двух стран подпишут ряд совместных документов.