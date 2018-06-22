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Глава Республики Корея прибыл в Кремль для встречи с Путиным

22 июня 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Республики Корея прибыл в Кремль для встречи с Путиным
фото: globallookpress.com

В пятницу, 22 июня, глава Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне южнокорейский лидер прибыл в Москву в рабочим визитом.

В Россию с государственным визитом прибыл глава Южной Кореи

В Россию с государственным визитом прибыл глава Южной Кореи

Известно, что Владимир Путин лично встретил в Кремле своего коллегу из Республики Корея и пожал ему руку, сообщает сегодня РИА "Новости".

Предполагается, что политики поделятся мнениями насчет наиболее важных и актуальных вопросов региональной тематики. В частности, Путин и Мун Чжэ Ин намерены обсудить ситуацию, которая сложилась в последнее время на Корейском полуострове. По итогам встречи главы двух стран подпишут ряд совместных документов.

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Как мексиканские болельщики навестили ростовский офис АН

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Ликвидацию украинским снайпером пулеметчика ДНР сняли на видео

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