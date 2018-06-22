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Путин взял в свою команду Юмашева
22 июня 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Валентин Юмашев назначен советником Президента России на общественных началах. Президент РФ Владимир Путин 22 июня подписал распоряжение «О Юмашеве В.Б.». «Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Эту должность Юмашев также занимал в конце 90-х при президенте Борисе Ельцине, после того, как оставил пост руководителя его администрации.
По информации источника РБК, Валентин Юмашев является советником президента на общественных началах «уже лет 15, если не больше». У старого указа о назначении Юмашева советником не было никаких сроков. Публично о том, что Юмашев является советником президента, ранее не сообщалось.
Путин сегодня произвел кадровые назначения в администрации президента России. Начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике назначен Александр Манжосин. Начальником Управления по внутренней политике стал Андрей Ярин. Начальником Управления пресс-службы и информации Президента РФ назначен Андрей Цыбулин.
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