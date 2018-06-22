Путин произвел кадровые назначения в администрации президента России
22 июня 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин произвел кадровые назначения в Администрации Президента РФ. Глава государства подписал Указ «О должностных лицах Администрации Президента Российской Федерации».
Назначены начальники управлений и советники. Начальником Управления Президента РФ по научно-образовательной политике назначена Инна Биленкина.
Начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике назначен Александр Манжосин. Начальником Управления по внутренней политике стал Андрей Ярин.
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка осталась Анна Кузнецова.
Валентин Юмашев назначен советником Президента на общественных началах.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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