В Кремле высказались о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу высказался о сроках возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о которой много пишут СМИ в последнее время.

В Кремле утром 22 июня подчеркнули, что в настоящий момент Москва не готова называть какие-либо конкретные сроки, передает РИА "Новости".

Ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил журналистам, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным могут состояться в июле текущего года.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать сообщения о вероятной встрече политиков, однако отметил, что Москва готова к контактам.