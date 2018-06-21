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Глава МВД рассказал о получении визы США, несмотря на санкции

21 июня 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД рассказал о получении визы США, несмотря на санкции
globallookpress.com

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что без проблем получил американскую визу. Глава МВД прибыл в Нью-Йорк на встречу руководителей полицейских ведомств государств-членов ООН.

Госдепартамент США занимался охраной, организацией передвижений российской делегации, все проходило достойно, на высоком уровне, заметил Колокольцев.

В апреле Владимир Колокольцев попал в санкционный список США.

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