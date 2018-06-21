Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Донбассе

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности урегулирование на юго-востоке Украины, сообщается сегодня на сайте Кремля.

Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Участники совещания обменялись мнениями о состоянии отношений России и Украины. Также поднималась тема социально-экономического развития Российской Федерации.

Порошенко и Путин обсудили сегодня в телефонной беседе ситуацию с украинскими гражданами, осужденными на территории РФ.