Турция вводит ответные таможенные пошлины на товары из США

Турция вводит заградительные пошлины на импорт двадцати двух товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий. Объём дополнительного обложения пошлинами составит $ 266,5 млн. Россия вводит ответные пошлины на американские товары

Пошлины затронут многие производства — от автомобилей до косметических средств. «Мы не можем и не позволим Турции быть ошибочно обвиненной в экономических проблемах Америки», — заявил турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи.

Европейская комиссия с 22 июня вводит дополнительные пошлины на импорт из Соединенных Штатов в страны Евросоюза тоаров на сумму 2,8 миллиарда евро в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий.