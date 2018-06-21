В Россию с государственным визитом прибыл глава Южной Кореи

В четверг, 21 июня, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Россию с государственным визитом. Согласно последней информации, политик будет находиться на российской территории в течение трех дней.

Самолет, на борту которого находился Мун Чжэ Ин, приземлился сегодня утром в московском аэропорту "Внуково-2". В авиагавани президента Республики Корея встречали замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол РФ в Республике Корея Александр Тимонин, глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, а также посол Южной Кореи в России У Юн Гын.

Как сообщает РИА "Новости", завтра российский лидер Владимир Путин и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин планируют провести переговоры и подписать совместные документы.