Венгрия приняла закон «Стоп, Сорос», запрещающий помощь мигрантам

Парламент Венгрии Сегодня одобрил ряд законопроектов, называемых "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.[relaed_articles]

Например, одна из поправок, вносимых в конституцию Венгрии, предполагает введение наказания за финансирование нелегальных мигрантов и любые действия в их поддержку. Подобные действия могут караться тюремным заключением, передает Reuters.

Ранее миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европейскому союзу угрожает масса проблем, которые могут привести к очередному масштабному финансовому кризису.