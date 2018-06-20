Венгрия приняла закон «Стоп, Сорос», запрещающий помощь мигрантам
20 июня 2018, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Парламент Венгрии Сегодня одобрил ряд законопроектов, называемых "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.[relaed_articles]
Например, одна из поправок, вносимых в конституцию Венгрии, предполагает введение наказания за финансирование нелегальных мигрантов и любые действия в их поддержку. Подобные действия могут караться тюремным заключением, передает Reuters.
Ранее миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европейскому союзу угрожает масса проблем, которые могут привести к очередному масштабному финансовому кризису.
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