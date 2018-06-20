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Шойгу сообщил об ответных мерах на действия НАТО у границ России
20 июня 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Активизация НАТО на юго-западном стратегическом направлении вынуждает РФ делать симметричные шаги для исключения угроз национальной безопасности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
С начала 2018 года странами Североатлантического альянса были проведены на этом направлении 13 крупных учений, в которых задействовали более 40 тысяч военных и 2 тысячи единиц техники.
Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ в Севастополе отметил, что последняя комплексная проверка Южного военного округа показала высокий уровень боеготовности военнослужащих России, передает ТАСС.
Он также указал, что Россия не наращивает состав своих войск по линии соприкосновения со странами НАТО.
Самая лучшая гарантия безопасности соседних с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин опасения президента Литвы Дали Грибаускайте, что Россия может совершить "вторжение" на территорию её страны.
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