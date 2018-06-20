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Шойгу в Севастополе заявил: в Крыму создана уникальная группировка войск
20 июня 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сегодня провел выездную военную коллегию в Севастополе. Глава Минобороны заявил, что в Крыму создана и постоянно укрепляется такая уникальная межвидовая группировка, что у врага, осмелившегося напасть на Крым, не будет ни одного шанса.
По словам Шойгу, при таких современных высокотехнологичных системах вооружения врагу даже не стоит рыпаться - нет ни единого шанса. Шойгу назвал Крым исконно русской территорией, - сообщает "Аргументы недели- Крым".
Министр обороны подчеркнул, что Крым для России всегда имел огромное значение. "На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью", – напомнил генерал армии.
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