Самая лучшая гарантия безопасности соседних с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин опасения президента Литвы Дали Грибаускайте, что Россия может совершить "вторжение" на территорию её страны. Президент Литвы готова к защите в случае военного "вторжения" России

Российский парламентарий Александр Шерин полагает, что страны Прибалтики и Польша провоцируют Россию, размещая на территориях своих стран базы НАТО и вооружение.

"Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с Российской Федерацией, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства", - цитирует полики RT.

По мнению депутата Госдумы, Грибаускайте намекает, что группировка натовских войск мала и надо её увеличивать. "Самая лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран. Если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили на свою территорию такое количество военных", — подчеркнул депутат.