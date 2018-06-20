СМИ: Путин может сменить половину своих полпредов в федеральных округах

Владимир Путин может произвести кадровые перестановки среди своих полномочных представителей в федеральных округах. В России восемь федеральных округов. По данным "Коммерсанта", президент РФ может сменить полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олега Белавенцева и полпреда в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова.

Источник издания в президентской администрации рассказал, что на прошлой неделе готовились документы для смены полпреда на Северном Кавказе. Вероятно, полпредом президента в СКФО может стать генерал-лейтенант Александр Матовников. Сейчас он является командующимсилами специальных операций—заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.

Бывший генпрокурор и министр юстиции Владимир Устинов дольше остальных коллег занимает должность полпреда ЮФО.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) новый полпред после назначения Алексея Гордеева вице-премьером по агропромышленному комплексу не назначен. Должности вакантна. Ранее РБК сообщал, что это место могут отдать помощнику Владимира Путина Игорю Щеголеву. Источники издания утверждали, что может смениться и уральский полпред Игорь Холманских.