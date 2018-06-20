Раскрыты подробности разработанного Киевом плана «Б» по Крыму и Донбассу

Киевские власти подготовили план «Б» по Крыму и Донбассу. С таким заявлением выступил в СМИ Александр Левченко, занимающий должность советника украинского министра по делам беженцев.

Из слов чиновника, процитированного «Русской весной», следует: руководство соседнего государства рассчитывает сначала восстановить контроль над территориями, которые в настоящее время занимают ДНР и ЛНР, чтобы затем «взяться за Крым». Если Москва будет препятствовать возвращению Донбасса в состав Украины, Киев приступит к реализации «плана Б», пообещал Левченко. Как объяснил советник министра, данный план предусматривает осуществление действий, направленных на «деоккупацию» полуострова. По словам Левченко, в этом случае будет автоматически поставлен и «вопрос Донбасса».

Крым стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Ранее СМИ процитировали украинского блогера Андрея Полтаву, который предположил, что полуостров должен «уничтожить» экономику РФ.