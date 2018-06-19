Президент Литвы готова к защите в случае военного "вторжения" России
19 июня 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что существует опасность вторжения Российской Федерации в Литву, однако если страна покажет, что она может и готова защищаться, этого не случится.
Грибаускайте считает вероятность нападения России на Литву "значительной". По ее словам, к возможному нападению РФ надо быть готовыми "политически и технологически", душой и сердцем.
Президент Литвы отметила в интервью немецкому журналу Spiegel, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.
Ранее грузинские власти решили начать использовать аутентичное название этой прибалтийской республики – Лиетува (Lietuva).
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