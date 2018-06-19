Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что существует опасность вторжения Российской Федерации в Литву, однако если страна покажет, что она может и готова защищаться, этого не случится.

Грибаускайте считает вероятность нападения России на Литву "значительной". По ее словам, к возможному нападению РФ надо быть готовыми "политически и технологически", душой и сердцем.

Президент Литвы отметила в интервью немецкому журналу Spiegel, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.

Ранее грузинские власти решили начать использовать аутентичное название этой прибалтийской республики – Лиетува (Lietuva).