В Совфеде прокомментировали намерение США создать Военно-космические силы

В Совфеде намерены дать оценку действиям администрации США и не допустить вывод ядерного оружия в космос. Россия даст жесткий ответ США в случае их выхода из договора, налагающего запрет на такое оружие.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Юрий Бондарев во вторник, 19 июня, передает РИА Новости. Глава комитета предположил, что создание ВКС США могут поставить под угрозу международную безопасность.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе беседы с представителями СМИ заявила, что процесс создания военно-космических сил страны в настоящее время находится на начальном этапе.