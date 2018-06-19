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СМИ: США решили выйти из Совета ООН по правам человека
19 июня 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация США 19 июня собирается объявить о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Отмечается, что этот шаг ожидаемый - совет неоднократно критиковали американские чиновники.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. По данным агентства, объявят о решении глава Госдепа Майк Помпео и постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли. Произойдет это в 17:00 по местному времени (полночь по Москве).
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