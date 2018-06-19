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Россия вводит ответные пошлины на американские товары
19 июня 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Россия в скором времени введет ответные меры на новые пошлины США. Они будут распространяться на те товары, аналоги которых есть на российском рынке.
Точный список облагаемых пошлинами товаров будет составлен, по словам Орешкина, в ближайшее время.
"Россия использует свои права по ВТО", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Ранее стало известно, что Россия изучает возможность привлечения США к суду Всемирной торговой организации в связи с вводом США пошлин на сталь и алюминий, заявил глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.
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