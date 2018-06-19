Россия вводит ответные пошлины на американские товары

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Россия в скором времени введет ответные меры на новые пошлины США. Они будут распространяться на те товары, аналоги которых есть на российском рынке. Китай аннулировал торговые договоренности с Соединенными Штатами

Точный список облагаемых пошлинами товаров будет составлен, по словам Орешкина, в ближайшее время.

"Россия использует свои права по ВТО", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что Россия изучает возможность привлечения США к суду Всемирной торговой организации в связи с вводом США пошлин на сталь и алюминий, заявил глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.