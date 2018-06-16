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Лукашевич рассказал об активизации боевых действий ВСУ на территории Донбасса
16 июня 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
США пытаются "обезопасить" украинские власти от выполнения мер по реализации минских соглашений, стараясь связать их с размещением миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны подкрепляться согласием сторон этого конфликта - Киева, Донецка и Луганска. Только путем их прямого диалога возможно мирное политическое урегулирование.
На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Лукашевич заявил, что с началом "Операции объединенных сил" (ООС) на территории Донбасса, ВСУ значительно активизировали боевые действия. Он подчеркнул, что несмотря на действия ВСУ, ополчение ДНР не пытается прорвать линии разграничения и не продвигается в зоне демилитаризации, что прописано в Минских соглашениях, которые Киев и не думает соблюдать.
В конце выступления Лукашевич отметил, что необходима консолидированная международная позиция, чтобы предупредить Киев не только от инфантильных игр вроде "инсценировки убийства А.Бабченко", но и масштабных вооруженных провокаций в Донбассе.
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