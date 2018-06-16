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Коммунист и эсер попросили лишние подписи у независимых муниципальных депутатов
16 июня 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
С просьбой к независимым муниципальным депутатам предоставить им подписи, необходимые для регистрации, обратились кандидаты в мэры Москвы от коммунистов Вадим Кумин и от партии "Справедливой России" Илья Свиридов.
Обеспечить реальную конкуренцию на выбораэ столичного градоначальника и обойти жесткие рамки федерального законодательства можно только одним способюом, считают кандидаты от двух партий, это объединить общие усилия и возможности всех независимых сил.
Дело в том, чтобы пройти "муниципальный фильтр", кандидатам на выборах мэра Москвы нужно заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть собрать порябка 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.
"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении Кузьмина и Свиридова, которое стало достоянием СМИ.
Коммунист и эсэр проанализировали ситуацию на предстоящих выборах и убеждены, что только три кандидата несистемной оппозиции, имеют определенную поддержку москвичей - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин. "Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными. Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", - говорится в письме.
Их то и просят кандидаты от КПРФ и "Справедливой России". Взамен они предлагают подписи депутатов от своих партий другим независимым кандидатам.
И уже появились первые комментарии совместного политического решения двух партий, которые показали пример сплоченности ради реализации общей стратегии. «Хороший ход. Свиридов, наверное, единственный из СР, которого стоит поддержать. Им бы сейчас поактивнее, поагрессивнее», - написала на своей странице в Facebook российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Напомним, процедура выдвижения кандидатов завершится 2 июля. Почти каждая политическая сила России хотела бы иметь своего представителя на посту главы администрации города. На данный момент уже 16 претендентов на пост мэры Москвы, 10 из которых самовыдвиженцы.
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