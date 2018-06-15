Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Барак Обама "потерял" Крым.

По его словам, Крым был потерян нынешним киевским режимом, ведь жители Крыма не захотели оставаться в составе Украины. Так что по поводу Обамы Трамп неправ. Зато прав в том, что Крым русский. Как отметил Пушков в соцсети, Трамп чувствует ситуацию получше многих.

Барак Обама упустил Крым, когда занимал пост президента США. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в пятницу: "я хочу, чтобы фейковые новостные издания написали это правильно".