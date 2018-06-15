Барак Обама упустил Крым, когда занимал пост президента США. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в пятницу: "я хочу, чтобы фейковые новостные издания написали это правильно". Украинский генерал предложил сделать Крым островом

Президент Обама упустил Крым, потому что Владимир Путин его не уважал, отметил Трамп, цитирует его Fox News.

Дональд Трамп почти неделю назад во время официального обеда лидеров "Большой семерки" заявил всем, что Крым принадлежит России. Якобы у Трампа есть сомнения в необходимости продолжения поддержки Киеву. Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа, назвавшего Крым российским на встрече с главами G7, посетить полуостров.