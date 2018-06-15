Китай аннулировал торговые договоренности с Соединенными Штатами
15 июня 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Все достигнутые ранее с американкой стороной договоренности по торговым вопросам аннулируются в связи с введением США ввозных пошлин на товары из Китая. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее в пятницу Пекин выразил протест в связи с решением Вашингтона ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, КНР намерена дать «сильный отпор» в ответ на такие действия.
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