Захарова прокомментировала желание Норвегии удвоить число военных США в стране

Власти Норвегии нарушили свою же политику, направленную на неразмещение иностранных баз, когда согласились увеличить число военных США на своей территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова заявила, что ложь в Совбезе ООН стала рутиной

Правительство Норвегии решило увеличить число американских морских пехотинцев, размещенных на своей территории, в два раза сроком на пять лет. При этом размещение иностранных военных планируется вблизи с российской границей.

Такие действия подрывают доверие и предсказуемость в отношениях с Норвегией, а также противоречат «дававшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели», заявила Захарова.

В заключении представитель МИД призвала Осло обратить внимание на реакцию Кремля, изменить принятое решение и линию поведения.

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что усиление военного потенциала РФ означает, что страна способна угрожать ЕС без необходимости пересекать границу. Но она не считает, что Россия как-то угрожает её стране.