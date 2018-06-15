Зачем президент Чехии публично сжег красные трусы?

Президент Чехии Милош Земан устроил публичную акцию. Он пригласил журналистов в свою резиденцию Пражский град на брифинг, тема которого не разглашалась до последнего момента. Каково же было удивление представителей масс-медиа, когда глава государства сжег на костре большие красные трусы.

«Время для нижнего белья в политике закончилось», - сказал Земан. - Красные трусы действительно имеют ценность, они горят».

Напомним, в сентябре 2015 года активисты политической группы арт-группы Ztohoven переоделись в трубочистов и вывесили над резиденцией президента вместо флага красные трусы. Таким образом они выразили протест против политики Земана и обвинили президента в поддержке «сомнительных диктаторов».

«Политика должна быть сделана на основе обмена существенными аргументами, а не на основе нижнего белья» - прокомментировал свой перфоманс президент Чехии.