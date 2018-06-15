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Лавров: попытки Запада изменить российскую политику являются бесперспективными
15 июня 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о бесперспективности попыток Запада изменить российскую политику. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет конфронтации, но будет отстаивать свою позицию.
По мнению Лаврова, в настоящий момент западные государства во главе с США пытаются найти предлоги и причины для утверждения своей доминирующей позиции, которая уже уходит в прошлое. Результатом таких действий становятся обвинения России "во всех смертных грехах". Кроме того, как отмечает Лавров, Запад пытается давить на российское руководство и требовать изменения политического курса и поведения, передает РИА "Новости".
Когда же РФ просит предоставить факты для объективного обмена оценками той или иной ситуации, другие страны заявляют, что не будут приводить никаких доказательств. По словам Сергея Лаврова, такой подход не является конструктивным.
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