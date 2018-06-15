Козак в новом правительстве продолжит курировать помощь ДНР и ЛНР

Вице-премьер Дмитрий Козак в составе нового правительства остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Эксперты отмечают, что политика России на этом направлении сохраняется. Аналитик рассказал о назревающем на Украине большом национальном конфликте

Созданная в конце 2014 года межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины продолжит свою работу и при новом кабинете, - сообщает РБК.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 мая представил президенту Владимиру Путину кандидатов в новое правительство, после чего глава государства подписал указ о новом составе кабинета.​ В обновленном правительстве полномочия между вице-премьерами перераспределены. Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по патронату Крыма, Севастополя и других регионов отошли вице-премьеру Виталию Мутко.