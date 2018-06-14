Зачем Лондону нужны антироссийские санкции

Посольство России в Лондоне считает, что премьер-министр Тереза Мэй использует антироссийскую риторику для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем и переключить его на борьбу с "российской угрозой".

В посольстве сообщили, что Мэй заявила в парламенте об ужесточении санкций против России, когда ее спросили, "как идут переговоры о выходе Великобритании из ЕС и с чем она едет на саммит Евросоюза", передает "Свободная пресса". Главной целью антироссийской кампании правительства консерваторов является "не противодействие мнимой „российской угрозе“, а отвлечение общественного мнения от серьёзных проблем на переговорах Лондона с Брюсселем", отмечается на сайте посольства.

В пятницу, 8 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался об идее Британии создать подразделение по борьбе с "преступлениями" РФ.